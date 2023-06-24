Во Владимире на малой арене спорткомплекса «Торпедо» проведут реконструкцию. Об этом сообщил...

Во Владимире на малой арене спорткомплекса «Торпедо» проведут реконструкцию.Об этом сообщил губернатор Владимирской области — Александр Авдеев в своём официальном telegram-канале.Спорткомплекс «Торпедо» был открыт в далёком 1950 году. Уточняется, что это единственный объект в регионе, где возможно проведение соревнований всероссийского уровня по футболу и лёгкой атлетике. И, конечно, ему необходима реконструкция.«Из-за высокой стоимости работ мы решили проводить их поэтапно, - поясняет Александр Авдеев. – В этом году начинаем реконструкцию малой арены. Проектно-сметная документация сейчас на госэкспертизе. Проект рассчитан на 2 года...»Основные работы буду включать: строительство западной, восточной и северной трибун с навесами и подтрибунными помещениями; замену мачт освещения; оснащение стадиона билетно-пропускной системой, турникетами и системой видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.Сообщается, что после реконструкции на малой арене станет возможным проведение домашних матчей футбольного клуба «Торпедо-Владимир» и участие команд спортивной школы по футболу в ЮФЛ.Фото: pxfuel.com