Во Владимире на малой арене спорткомплекса «Торпедо» проведут реконструкцию.
Об этом сообщил...
Во Владимире на малой арене спорткомплекса «Торпедо» проведут реконструкцию.
Об этом сообщил губернатор Владимирской области — Александр Авдеев в своём официальном telegram-канале.
Спорткомплекс «Торпедо» был открыт в далёком 1950 году. Уточняется, что это единственный объект в регионе, где возможно проведение соревнований всероссийского уровня по футболу и лёгкой атлетике. И, конечно, ему необходима реконструкция.
«Из-за высокой стоимости работ мы решили проводить их поэтапно, - поясняет Александр Авдеев. – В этом году начинаем реконструкцию малой арены. Проектно-сметная документация сейчас на госэкспертизе. Проект рассчитан на 2 года...»
Основные работы буду включать: строительство западной, восточной и северной трибун с навесами и подтрибунными помещениями; замену мачт освещения; оснащение стадиона билетно-пропускной системой, турникетами и системой видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.
Сообщается, что после реконструкции на малой арене станет возможным проведение домашних матчей футбольного клуба «Торпедо-Владимир» и участие команд спортивной школы по футболу в ЮФЛ.
Фото: pxfuel.com