Во Владимирской области на опасном участке дороги по пути в Судогду и Муром появились искусственные...

Во Владимирской области на опасном участке дороги по пути в Судогду и Муром появились искусственные бордюры.Ранее мы уже сообщали, что делинаторы (искусственные бордюры) планировалось поставить на аварийных участках дорог по всей территории Владимирской области. Минувшей весной ГИБДД проводило «ревизию» таких мест. И вот, делинаторы появились на участке дороги по пути в Судогду и Муром.Сигнальные столбы теперь разделяют потоки, ограничивая выезды на встречную полосу, а также подсвечивают опасный изгиб дороги.Водители, которые постоянно ездили по этим участкам, жаловались на «небезопасность». И конечно, одних табличек с предупреждением было недостаточно. ДТП здесь случались регулярно.Зачем нужны делинаторы? И как они «работают»?На самом деле всё просто, сигнальные столбы (бордюры) – делиниаторы – призваны привлечь внимание водителей (и пешеходов), «сконцентрировать» их на дороге и тем самым повысить безопасность дорожного движения, а также минимизировать возможность выезда на встречную полосу.Фото: группа Вконтакте «Так и живём во Владимире»