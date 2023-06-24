Во Владимирской области прошёл пробный запуск судна на подводных крыльях. Напомним, в июне был...

Во Владимирской области прошёл пробный запуск судна на подводных крыльях.Напомним, в июне был запланирован пробный рейс теплохода "Валдай" между городами Нижний-Новгород и Муром.Известно, что судно на подводных крыльях "Валдай" - это новая разработка для пассажирских перевозок на средние расстояния. Серийное производство стартовало в 2019 году.Судно вмещает 45 человек и развивает скорость до 65 километров в час.Уточняется, что время в пути от Мурома до Нижнего Новгорода по Оке составляет около 4 часов.И вот, стало известно, что пробный июньский запуск "Валдая" не "закрепился". В данный момент, например, рейсы на этом судне из Нижнего-Новгорода финишируют в Павлово. Почему? Вопрос остаётся открытым. Муром по-прежнему остался портом для немногочисленных круизных теплоходов.Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области