Во Владимирской области сотрудники Госохотинспекции выпустили почти полторы тысячи утят...
Во Владимирской области сотрудники Госохотинспекции выпустили почти полторы тысячи утят кряквы.
Почти полторы тысячи утят кряквы выпустили сотрудники областной Госохотинспекции в Судогодском районе.
Это делается ежегодно в рамках госпрограммы по воспроизводству объектов животного мира. Молодняк выпускают в общедоступные охотничьи угодья для восстановления популяции.
Кряква, как это ни печально, разрешенный и очень востребованный объект охоты. Таким образом инспекция возвращает природе то, что взяли охотники, повышает результативность самой охоты и в целом - поддерживает уровень воспроизводства водоплавающей птицы.