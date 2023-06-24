Во Владимирской области сотрудники Госохотинспекции выпустили почти полторы тысячи утят...

Во Владимирской области сотрудники Госохотинспекции выпустили почти полторы тысячи утят кряквы.Почти полторы тысячи утят кряквы выпустили сотрудники областной Госохотинспекции в Судогодском районе.Это делается ежегодно в рамках госпрограммы по воспроизводству объектов животного мира. Молодняк выпускают в общедоступные охотничьи угодья для восстановления популяции.Кряква, как это ни печально, разрешенный и очень востребованный объект охоты. Таким образом инспекция возвращает природе то, что взяли охотники, повышает результативность самой охоты и в целом - поддерживает уровень воспроизводства водоплавающей птицы.