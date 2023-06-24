Во Владимирской области стартовала работа «Пенсионерского лагеря».
Как сообщает региональное...
Во Владимирской области стартовала работа «Пенсионерского лагеря».
Как сообщает региональное Правительство, работа лагеря для пожилых была организована в рамках мероприятий проекта «Старшее поколение» (нацпроекта «Демография»).
«Мы предлагаем всем желающим присоединиться к отдыху, в формате детского лагеря со всеми его атрибутами!» - приглашает «вожатая» лагеря новых участников на официальном сайте Селивановского комплексного центра социального обслуживания населения.
Организаторы обещают насыщенную программу: увлекательные прогулки, ежедневную гимнастику, игры, экскурсии и мастер-классы.
Но, конечно, как уточняется, «все активности адаптированы под возраст отдыхающих».
Фото: https://selivcson.social33.ru