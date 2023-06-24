Во Владимирской области стартовала работа «Пенсионерского лагеря». Как сообщает региональное...

Во Владимирской области стартовала работа «Пенсионерского лагеря».Как сообщает региональное Правительство, работа лагеря для пожилых была организована в рамках мероприятий проекта «Старшее поколение» (нацпроекта «Демография»).«Мы предлагаем всем желающим присоединиться к отдыху, в формате детского лагеря со всеми его атрибутами!» - приглашает «вожатая» лагеря новых участников на официальном сайте Селивановского комплексного центра социального обслуживания населения.Организаторы обещают насыщенную программу: увлекательные прогулки, ежедневную гимнастику, игры, экскурсии и мастер-классы.Но, конечно, как уточняется, «все активности адаптированы под возраст отдыхающих».Фото: https://selivcson.social33.ru