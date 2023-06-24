Бывает, видишь на девушке красивое платье, покупаешь себе такое же и понимаешь, что на тебе оно смотрится ужасно. И дело вовсе не в пропорциях тела или цвете волос и глаз.

Бывает, видишь на девушке красивое платье, покупаешь себе такое же и понимаешь, что на тебе оно смотрится ужасно. И дело вовсе не в пропорциях тела или цвете волос и глаз.Возможно, тот или иной образ не подходит вашему психологическому типажу. А он есть у каждого человека. И здесь речь, скорее, о личности человека: взгляд, мимика, жесты, пластика, первое впечатление, образ жизни. тембр голоса, динамика. Оценив все эти факторы, можно определить свой психотип и побирать образы, в которых вам будет комфортно. Итак, читайте описание и узнавайте себя.1. Классик-эстетВы – настоящий карьерист, у которого работа стоит на первом месте. Зачастую это люди с высшим образованием, перфекционисты и реалисты.В ваших образах необходима умеренность во всем – как в тканях, так и в длине. Классикам подходит симметричный принт – гусиная лапка, горошек, клетка, полоска. Лучше придерживаться минимализма, а если и креативить, то сдержанно. Акцент делайте на сумки и обувь, чтобы подчеркнуть статус. А в выборе укладок отдавайте предпочтение простым, без заморочек.2. ТрадиционныйУ вас на первом месте семья, а потому вы хорошая жена или мама. Отношение к жизни у вас практичное и экономично. К гардеробу, кстати, тот же самый подход. А еще вам очень важно мнение мужа. Так что, спросите у него, как ему та или иная кофточка.К гардеробу следует относиться рационально, зная что и с чем носить. Трендовые вещи покупать можно, но лучше выбирать не яркие и наиболее умеренные. Повседневная обувь должна быть на низком каблуке или с плоской подошвой. В образы можно добавлять немного классики, а также романтики (чтобы нравиться мужу). Лучше избегать привлекающие внимание укладки.3. РомантикВы – человек, который живет чувствами и эмоциями. Карьера у вас далеко не на первом месте. Гораздо важнее помечтать или влюбиться. Вы очень любите кудри, романтичные волны, прилегающие силуэты, оборки, летящие платья.Вам больше всех подходят кружево, всевозможные рюши, перья. Но в выборе образов самое главное успокоить чрезмерную игривость и легкомысленность. А сделать это можно через яркие тренды, минимализм, элементы классики, элеганта и спорта. Если вам по душе романтичные платья, носите! Но не кажитесь принцессами из волшебной страны.4. Женщина-вампВы – та самая роковая женщина, хищница, которая с легкостью покоряет сердца мужчин. Вам хочется демонстрировать свое тело и добавлять провокацию в свои образы. А минимализм и унисекс вам не по душе.Разрезы, вырезы, яркие принты, платья-комбинации, кружево – это ваша история. Вам следует успокаивать откровенность одеждой, добавляя в образы классику, немного оверсайза или брутальность. Но не переусердствуйте!5. Спортивно-динамичныйВы – та самая "хорошая девочка", которая может совмещать несколько дел. И со всеми отлично справляетесь! Вы открытая и коммуникабельная. Работу выбираете динамичную, любите заниматься спортом. В вашем гардеробе наверняка много одежды, близкой к спортивному стилю: без облегающих силуэтов и сексуальности. А платья вам не по душе.Но! На самом деле, вам подходят многие стили. Поэтому не бойтесь внедрять в свой гардероб женственность. Присмотритесь к спорт-шику.6. Свободный художникВы – креативный человек, который видит весь мир, так сказать, в своем формате. Обожаете искусство, может быть, и сами творите. В вашем гардеробе много ярких, неординарных вещей. Возможно, вы любите винтаж. А образы зачастую подбираете в зависимости от настроения.Самое главное для вас – не превратиться в персонажа. Необходимо внедрять в гардероб модные тренды, находя баланс между современностью и ретро. Приглядитесь к работам дизайнера Вивьен Вествуд.