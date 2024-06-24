50 лет вместе: владимирская интернациональная семья отметила золотой юбилей Интернациональная...

"50 лет вместе": владимирская интернациональная семья отметила золотой юбилейИнтернациональная семья. Полвека вместе! В Год семьи - 20 июня - Нуреддин и Валентина Насруллаевы отметили золотую свадьбу. В гостях у юбиляров побывала наш корреспондент - Вера Куликова.- Вопрос на засыпку. День свадьбы?- 20 июня!- Сколько лет вы вместе?- Хором: 50!Нуреддин и Валентина Насруллаевы за полвека все привыкли делать вместе. Ягоды в саду - собирать вдвоем, накрывать на стол - сообща. Смеются: так быстрее и никто не устает!Нуреддин Мухтарович и сегодня с трепетом вспоминает, как впервые увидел будущую жену. Он только что переехал из Азербайджана во Владимир. Друг предложил пойти на танцы.Нуреддин Насруллаев, золотой юбиляр:- Говорит: пойдем, зайдем в Дом офицеров. Как раз сегодня - в воскресенье - потанцуем, может, с кем-то познакомимся. Вот как раз встретился с Валентиной Вениаминовной. Она работала в типографии, а я как раз в это время работал в "Трест столовых" механиком. Вот познакомились в 1974 году, и через три месяца поженились.Торжественная роспись была во Владимире, а свадьба - на родине мужа. По обычаям Азербайджана, первые два дня гости поздравляют родителей жениха и невесты и дарят подарки. В основном - деньги. Состояние молодой семьи. Гостей было полтысячи.Избранницу представили родственникам на третий день. Посмотреть на русскую невесту - рассказывает Валентина Вениаминовна - сбежался весь Хыналыг. Иэ этого села родом Нуреддин.Валентина Насруллаева, золотой юбиляр:- Около дома были палатки натянуты. Раньше же не было таких ресторанов. Тем более, у них село там было. А палатки огромные были. Все было увешано коврами. Шатры. Музыканты там сидят, и вот меня как бы привели знакомиться. Но всем любопытно, конечно. Там не только родственники. Там, наверное, все село пришло смотреть. Русская приехала!Село Хыналыг - выше двух километров над уровнем моря - знаменито своим языком, обычаями и традициями. Жителей - около двух тысячи. В сентябре прошлого года культурный ландшафт народа Хыналыг и маршрут перегона скота "Кёч-Йолу"- исторический кочевой путь протяженностью более 200 километров - внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.На историческую родину Нуреддин Мухтарович приезжал с семьей не раз. Младший сын даже за невестой туда ездил, - рассказывает глава семейства. У Насруллаевых - двое сыновей, 5 внуков и внучек. Все живут в России. Семья гордится своими интернациональными корнями.Нуреддин Насруллаев, золотой юбиляр:- Она - русская, я - азербайджанец. У меня мама тоже смесь, тем более - разные национальности и, тем более - я живу в России. Раз ты живешь в России - ты должен соблюдать правила, устав страны, где живешь. Уважать традиции и обычаи. И, тем более - разные национальности - они должны как-то друг друга переполнять, помогать.Валентина Вениаминовна вспоминает: с родственниками сразу нашла общий язык. Свекровь нравоучениями не мучала.Валентина Насруллаева, золотой юбиляр:- Мама по-русски тоже говорила. Она же, как бабушка, украинка, и она жила здесь. Она хорошо говорила, и папа тоже. Он всю войну прошел. Он общался с русскими. Он отлично говорил. То есть - мне было легко.Отец Нуреддина - Мухтар Гаджимурадович Насруллаев - капитан медицинской службы, участвовал в Финской и во Второй мировой войнах. Потом 25 лет работал главным врачом.Отец Валентины - Вениамин Александрович Павлов - во время Великой Отечественной был танкистом. Каждый год - в День Великой Победы - семья Насруллаевых участвует в акции "Бессмертный полк".Валентина Насруллаева, золотой юбиляр:- У нас в деревне есть памятник. Мы ходим с портретами. У нас приезжает администрация, школьники! Поздравляют нас. Венки возлагаем, стихи читаем, песни поем.В прошлом Нуреддин Насруллаев - директор детской футбольной школы "Торпедо", занимался и развитием телефонной связи во Владимире. Валентина Вениаминовна много лет проработала в типографии, потом была бухгалтером в Доме ветеранов. Выйдя на пенсию, супруги переехали в деревню и наслаждаются сельской жизнью. Секретом своего золотого семейного счастья считают взаимное уважение.- Надо разговаривать с друг другом. Не молчать. Надо просто любить, наверное, все-таки. Если человека не любишь, то 50 лет, наверное, не проживешь!?Вера Куликова, Илья Хлудов. “Вести-Владимир”.