Власти Владимирской области уже ищут подрядчика для выполнения работ. Информация об этом следует с портала госзакупок.

Аэродром в Семязино будет отреставрирован за пять миллиардов рублей. Власти Владимирской области уже ищут подрядчика для выполнения работ. Информация об этом следует с портала госзакупок.Работы будут проходить в два этапа. Первый планируется закончить до 1 июня следующего года. Исполнителю потребуется сделать проектно-изыскательные работы.Позже, до 1 июня 2026 года, подрядчику нужно будет уже провести строительно-монтажные и пусконаладочные работы, после чего ввести объект в эксплуатацию.До 10 июля будут приниматься заявки на участие в торгах, а итоги будут подведены 12 числа этого же месяца.