Телефонные мошенники начали вымогать деньги у школьников, предупредили во владимирском отделении Банка России. Аферисты в мессенджерах присылают сообщения выпускникам, которые сдавали

Телефонные мошенники начали вымогать деньги у школьников, предупредили во владимирском отделении Банка России. Аферисты в мессенджерах присылают сообщения выпускникам, которые сдавали ЕГЭ или ОГЭ. В письме мошенники сообщают, что камеры зафиксировали списывание во время экзамена, необходимо заплатить за это штраф. Далее указана ссылка для оплаты, если перейти по ней и ввести данные банковской карты –