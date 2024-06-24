Александр Авдеев проверил строительство автодороги и ливневой канализации в Коврове Строительство...

Александр Авдеев проверил строительство автодороги и ливневой канализации в КовровеСтроительство автодороги и ливневой канализации на улице Маршала Устинова в Коврове, похоже, идет...к уголовному делу. По крайней мере, об этом заявил глава региона - Александр Авдеев, инспектируя проблемный долгострой.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Передайте генподрядчику, пускай ждет стука в дверь.История с ремонтом автодороги тянется с 2022 года. Прошлой весной мэрия заключила контракт с подрядной организацией - на семь месяцев. Потом его продлили еще на семь. Сегодня срок официально истек, но ни дорога, ни канализация не готовы даже наполовину.К строителям субподрядной организации, которые работают на объекте, претензий нет, - уточнил губернатор. Вопросы - к генподрядчику, получившему деньги от муниципалитета. На ремонт участка длиной чуть больше полукилометра из областного и местного бюджетов было выделено 130 миллионов рублей. Решение о расторжении контракта пока не принято.Сергей Сидорин, ио главы г. Коврова:- То, что мы ожидаем - это естественный сток в дальнейшем. И выход на следующий этап работ.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Я думаю, что уже бессмысленно чего-то ожидать. Будем через правоохранительные органы разбираться с бракоделом и генподрядчиком, который не выполняет никаких обязательств. Уже бессмысленно ждать.Под личным контролем губернатор держит строительство школы на 1100 мест на улице Строителей. С этим объектом всё тоже было не так просто. Местная компания "Ремстрогарант" - второй по счету подрядчик.Строительная готовность объекта близка к 90%. Задача - открыть школу к первому сентября. Через пару недель у нее появится директор, принимать работу приедет комиссия Минобразования. К новому учебному году нужно завершить и капремонт с утеплением фасада 23-ей школы. Пока процесс идет медленнее, чем хотелось бы.Также в рамках рабочей поездки Александр Авдеев заехал на ковровский мотодром. Глава региона уверен: "Мотодром Арену" нужно развивать не только как спортивный, но и как туристический объект. Например, как площадку для автокемпинга.