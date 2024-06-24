С этой инициативой выступил Алексей Лызлов, член Совета народных депутатов.

Дирижёру Артёму Маркину хотят посмертно присвоить звание почётного гражданина Владимирской области. С этой инициативой выступил Алексей Лызлов, член Совета народных депутатов, на заседании по вопросам местного самоуправления.Покойный деятель культуры возглавлял Владимирской губернаторский симфонический оркестр, внёс огромный вклад в развитие музыки и культуры в целом. Комитет уже единогласно согласовал это. Планируется, что на июньском заседании Совета инициативу утвердят.