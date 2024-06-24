Об этом сообщают представители Управления Следственного комитета.

Александр Бастрыкин, глава СУ СК, обратил внимание на инцидент с избиением бойца спецоперации, который произошёл в Александрове. Об этом сообщают представители Управления Следственного комитета.Напомним, дело было 12 мая в муниципальном центре у одного из местных ночных клубов. Тогда толпа молодых людей избила ветерана СВО, у него были диагностированы ушибы и черепно-мозговая травма.На сегодняшний день по этому факту заведено уголовное дело по 213-й статье – «Хулиганство». Фигурантам грозит до семи лет тюрьмы, но пока что правоохранителями задержан лишь один подозреваемый.