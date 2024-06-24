Где во Владимирской области будут размещены передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД с...
Где во Владимирской области будут размещены передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД с 24 июня?
С 24-го по 30-е июня (2024 года) передвижные комплексы фотовидеофиксации (по информации министерства транспорта и дорожного хозяйства) будут размещены на следующих участках автодорог:
- а/д М-7 «Волга» 103 км;
- а/д М-7 «Волга» 114 км;
- а/д М-7 «Волга» 166 км;
- а/д М-7 «Волга» 192 км;
- а/д М-7 «Волга» 211 км;
- а/д М-7 «Волга» 245 км;
- а/д М-7 «Волга» 326 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;
- а/д Владимир-Муром-Арзамас 116 км;
- а/д Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залеский 8 км;
- а/д Дубки-Киржач- 7 км;
- а/д М-8 Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск 34 км;
- а/д Хохлово-Камешково-Ручей 9 км;
- Юрьев-Польский-Кольчугино 5 км;
- г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 81;
- г. Владимир, ул. Лакина, 1а;
- г. Владимир, ул. Куйбышева, 5а;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км;
На участках а/д Р-132 «Золотое кольцо» 245-274 км фиксация нарушений скоростного режима осуществляется мобильным комплексом фотовидеофиксации.
Это интересно: Места установки комплексов фотовидеофиксации назначаются на основании списка аварийно-опасных и потенциально аварийно-опасных участков, образовавшихся на дорогах региона за определенный период времени.
Фото: https://vk.com/dtdx_avo