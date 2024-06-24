Где во Владимирской области будут размещены передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД с...

Где во Владимирской области будут размещены передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД с 24 июня?С 24-го по 30-е июня (2024 года) передвижные комплексы фотовидеофиксации (по информации министерства транспорта и дорожного хозяйства) будут размещены на следующих участках автодорог:- а/д М-7 «Волга» 103 км;- а/д М-7 «Волга» 114 км;- а/д М-7 «Волга» 166 км;- а/д М-7 «Волга» 192 км;- а/д М-7 «Волга» 211 км;- а/д М-7 «Волга» 245 км;- а/д М-7 «Волга» 326 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;- а/д Владимир-Муром-Арзамас 116 км;- а/д Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залеский 8 км;- а/д Дубки-Киржач- 7 км;- а/д М-8 Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск 34 км;- а/д Хохлово-Камешково-Ручей 9 км;- Юрьев-Польский-Кольчугино 5 км;- г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 81;- г. Владимир, ул. Лакина, 1а;- г. Владимир, ул. Куйбышева, 5а;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км;На участках а/д Р-132 «Золотое кольцо» 245-274 км фиксация нарушений скоростного режима осуществляется мобильным комплексом фотовидеофиксации.Это интересно: Места установки комплексов фотовидеофиксации назначаются на основании списка аварийно-опасных и потенциально аварийно-опасных участков, образовавшихся на дорогах региона за определенный период времени.Фото: https://vk.com/dtdx_avo