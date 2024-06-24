47-летняя мотоциклистка насмерть разбилась на федеральной трассе во Владимире. По нашим данным, это был ее первый мотосезон. Совсем недавно женщина приобрела двухколесный транспорт и

47-летняя мотоциклистка насмерть разбилась на федеральной трассе во Владимире. По нашим данным, это был ее первый мотосезон. Совсем недавно женщина приобрела двухколесный транспорт и экипировку. Трагедия произошла 22 июня около полуночи на веризинском перекрестке в районе НИКТИД. Как сообщили в МВД, по предварительной информации, аварию спровоцировал водитель ВАЗовской “четверки” – он нарушил правила. Юлия Каретина,