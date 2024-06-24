АО «Транснефть-Верхняя Волга» получило благодарственное письмо Народного фронта за помощь новым регионам Российской Федерации.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» получило благодарственное письмо Народного фронта за помощь новым регионам Российской Федерации. Торжественная церемония прошла на форуме «Всё для победы – 2 года», состоявшемся на Международной выставке-форуме "Россия".Отмечается, что на форуме награждали организации, которые инициировали масштабные корпоративные волонтёрские акции, лидеров общественного мнения и неравнодушных граждан, помогавших бойцам и гражданскому населению.Только за прошлый год сотрудники компании организовали и провели восемь добровольческих акций, в которых приняли участие свыше двух тысяч работников. В новые регионы страны были отправлены продукты питания, одежда и другая помощь на сумму 12 млн рублей. В общей сложности удалось поддержать свыше тысячи человек.