От скандинавского лета к субтропикам: жара вернётся к владимирцам на следующей неделе. В...

От скандинавского лета к субтропикам: жара вернётся к владимирцам на следующей неделе.В Центральную Россию вернётся полноценно лето, правда, лишь на следующей неделе. Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» - Евгений Тишковец.Если будни предстоящей недели будут умеренно тёплыми, с сильными ливнями и где-то грозами, то уже к началу июля такое «скандинавское лето» сменится субтропической жарой. Ветер ослабеет почти до штиля, а облака поредеют. При этом индекс ультрафиолетового излучения составит семь единиц.Что касается прогноза погода на завтра — 25 июня, то жителей Владимирской области ожидает +19...21℃, местами — дожди. Переменная облачность.К ночи температура опустится до +14℃. Ветер — холодный, северный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление — 745 мм ртутного столба. Магнитное поле — спокойное.На заметку: июнь 2024 года по количеству осадков в Москве побил рекорд 1942 года и стал самым дождливым за всю историю наблюдения.Народный прогноз погоды на 25 июня:«Ветер с юга подул – в ближайшие дни будет очень тепло»;«Небо на рассвете желто-красное – днем ожидается сильный ветер»;«Комары злые – впереди жара и зной».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений