Автомобиль «Рено Сандеро» вылетел в кювет на 8-ом км трассы «Владимир – Юрьев-Польский». На помощь пострадавшему водителю пришли спасатели дежурной смены, сообщили в службе ГО, ПБ И ЧС

Автомобиль «Рено Сандеро» вылетел в кювет на 8-ом км трассы «Владимир – Юрьев-Польский». На помощь пострадавшему водителю пришли спасатели дежурной смены, сообщили в службе ГО, ПБ И ЧС области. Судя по всему, мужчина не справился с управлением. Спасатели вызволили водителя из авто и на мягких носилках передали медикам. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: служба