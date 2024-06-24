Председатель СК России поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту избиения участника...
Председатель СК России поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту избиения участника СВО во Владимирской области.
Ранее мы уже рассказывали об этой истории. В эфире федерального телеканала сообщалось, что в Александрове возле местного увеселительного заведения группой лиц был жестоко избит участник СВО, который решил посетить ночной клуб со своей супругой.
Медики зафиксировали множественные повреждения, в том числе закрытую черепно-мозговую травму.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.
Глава ведомства - Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Артему Кулакову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах.
Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области