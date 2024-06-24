Председатель СК России поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту избиения участника...

Председатель СК России поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту избиения участника СВО во Владимирской области.Ранее мы уже рассказывали об этой истории. В эфире федерального телеканала сообщалось, что в Александрове возле местного увеселительного заведения группой лиц был жестоко избит участник СВО, который решил посетить ночной клуб со своей супругой.Медики зафиксировали множественные повреждения, в том числе закрытую черепно-мозговую травму.По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.Глава ведомства - Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Артему Кулакову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области