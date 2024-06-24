Об этом сообщили представители регионального надзорного ведомства у себя в телеграм-канале.

Прокуратура недовольна состоянием пляжей Меленковского района. Об этом сообщили представители регионального надзорного ведомства у себя в телеграм-канале.Так, с проверкой прокуроры нагрянули на места отдыха в сам город Меленки, а также в Ляховское, Денятинское, Дмитриевогорское и Бутылицкое сельские поселения. Оказалось, что нигде нет ни кабин для переодевания, ни навесов от тени, ни урн для мусора.Надзорное ведомство по Владимирской области обязало органы местного самоуправления устранить выявленные нарушения и привести места отдыха в нормативное состояние.