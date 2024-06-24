Об этом сообщили представители регионального надзорного ведомства у себя в телеграм-канале.
Прокуратура недовольна состоянием пляжей Меленковского района. Об этом сообщили представители регионального надзорного ведомства у себя в телеграм-канале.
Так, с проверкой прокуроры нагрянули на места отдыха в сам город Меленки, а также в Ляховское, Денятинское, Дмитриевогорское и Бутылицкое сельские поселения. Оказалось, что нигде нет ни кабин для переодевания, ни навесов от тени, ни урн для мусора.
Надзорное ведомство по Владимирской области обязало органы местного самоуправления устранить выявленные нарушения и привести места отдыха в нормативное состояние.