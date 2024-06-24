Андрей Разин ответил на обвинения по поводу своих выступлений под фонограмму Юры Шатунова. Он объяснил, почему не планирует посещать могилу своего коллеги.

Андрей Разин ответил на обвинения по поводу своих выступлений под фонограмму Юры Шатунова. Он объяснил, почему не планирует посещать могилу своего коллеги.В интервью для газеты "Московский комсомолец", Разин развеял ряд мифов, связанных с именем Шатунова. Андрей рассказал, что в 1992 году, по его предложению, участники группы "Ласковый май" разделили заработанные 32 миллиона рублей. Схема была простой: "продюсер группы и каждый солист получали по 10 миллионов". Вторым солистом, получившим десять миллионов после Шатунова, стал сам Разин.На вопрос о том, продолжает ли он исполнять песни Шатунова в Америке, Разин ответил, что он является правообладателем этих песен. Он также заявил, что Юра Шатунов никогда не работал в "Ласковом мае", а в группе работал только он сам. Песни "Ласкового мая" на сцене пел именно Разин, а Шатунов начал их исполнять только в 2015 году.Андрей Разин подчеркнул, что весь репертуар группы "Ласковый май" он исполнял и продолжает исполнять. Он уже дал более 2800 концертов и всегда пел все песни группы. Разин также упомянул о случае, когда телевизионщики подставили его, показав выступление под фонограмму Шатунова. Он подал на них в суд, но запись передачи была размагнитирована, чтобы скрыть подлог.Отвечая на вопрос о посещении могилы Шатунова, Андрей Разин заявил: "А что туда ехать? Там Юры нет". Очевидно, что Разин не испытывает желания или не видит смысла посещать могилу своего коллеги.