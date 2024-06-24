События недели с Дарьей Давыдовой: в Коврове жильцы многоквартирного дома ополчились против...
"События недели" с Дарьей Давыдовой: в Коврове жильцы многоквартирного дома ополчились против соседки, которая нападает на детей
Ветер рвал и ронял. Потратив основные силы на столицу, ураган Эдгар все же добрался до Владимирской области.
Долгостройгарант. Ковровскому подрядчику поставили ультиматум - сдать школу в Покрове к сентябрю.
Соседские войны. В Коврове жильцы многоквартирного дома ополчились против соседки, которая нападает на детей.
Бизнес на кулаках. Или как уличные силомеры мешают спокойно спать и калечат владимирских подростков.
Осторожно, лоси. Во сколько страховые компании и автосервисы оценивают ущерб от аварий с дикими животными?
Классический оупен-эйр. В регионе завершилась "Симфоническая экспедиция" памяти маэстро Артема Маркина