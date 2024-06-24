Сотрудники Петушинской районной больницы обвиняются во взятках и растрате. Прокурором Петушинского...

Сотрудники Петушинской районной больницы обвиняются во взятках и растрате.Прокурором Петушинского района утверждены обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении троих сотрудников ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница».Все они обвиняются в получении взяток, а двое — в растрате.«… Для выяснения и устранения причин и условий регулярно выявляемых на территории Петушинского района сбоев при оказании медицинской помощи, в том числе скорой, осенью 2023 года прокуратурой Петушинского района и отделами ФСБ, МВД, СК района проведено совместное целевое мероприятие, в ходе которого выявлен ряд преступлений, связанных с расхищением собственности ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница»…» - сообщают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В частности, установлено, что с октября 2021 года заведующий автохозяйством, механик гаража и администратор районной больницы получили от одного из предпринимателей свыше 740 тысяч рублей за обеспечение регулярного заключения с ним договоров на ремонт и обслуживание транспорта медучреждения, приобретение автозапчастей, а также оперативной приемки выполненных работ и их оплаты.Уточняется, что в ходе расследования с одним из фигурантов заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, что позволило изобличить подельников.«… Двое из вышеуказанных лиц, имея доступ к служебному автомобилю УАЗ, незаконно передали его другому местному предпринимателю для последующего разукомплектования – демонтажа необходимых узлов и агрегатов для последующей установки на собственное транспортное средство. За это обвиняемые получили 170 тысяч рублей...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.Преступления, в которых обвиняются сотрудники больницы, относятся к категории особо тяжких и тяжких.Максимальный размер наказания по ним составляет до 12 и 6 лет лишения свободы соответственно.Уголовные дела направлены для рассмотрения в Петушинский районный суд.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области