В Александровском районе ликвидировано 11 несанкционированных свалок. Александровской городской...

В Александровском районе ликвидировано 11 несанкционированных свалок.Александровской городской прокуратурой была проведена проверка исполнения органами местного самоуправления законодательства в сфере обращения с отходами, а также благоустройства территории при содержании мест захоронения.В процессе было выявлено 11 несанкционированных свалок отходов производства и потребления, порубочных остатков, расположенных на территориях общественных кладбищ города Карабаново, Андреевского, Каринского и Следневского сельских поселений.Главам администраций указанных муниципальных образований были внесены представления, которые рассмотрены и признаны обоснованными.Лишь после вмешательства прокурора свалки были ликвидированы, а 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области