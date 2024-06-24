В День памяти и скорби в Гусь-Хрустальном состоялся велопробег по местам расположения военных госпиталей, в котором приняли участие 150 человек.

В День памяти и скорби в Гусь-Хрустальном состоялся велопробег по местам расположения военных госпиталей, в котором приняли участие 150 человек. Об этом 22 июня рассказала правительства Владимирской области.Как отметил глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов, традиционный велопробег объединил горожан и напомнил им о несокрушимом духе предков. «Важно помнить и чтить подвиги тех, кто защищал мир и свободу, чтобы не повторить ошибки прошлого», - приводит пресс-служба слова чиновника.Участники велопробега сделали остановки возле здания горадминистрации, школы №15 и мемориала «Вечный огонь».