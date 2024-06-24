В День памяти и скорби владимирцы почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны 22...

В День памяти и скорби владимирцы почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны22 июня - в День памяти и скорби - владимирцы почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. В областном центре митинг прошел у Вечного огня на площади Победы. Подробнее - Федор Лалакин.Рассвет самого длинного дня в году. Владимирцы несут к вечному огню венки и гвоздики, зажигают лампады в память о тех, кто отдал жизни, защищая родину в Великой Отечественной войне. Тот страшный день, изменивший судьбы миллионов людей 1983 года назад, - тоже был выходным.Александр Авдеев - губернатор Владимирской области:- Никто не забыт, и ничто не забыто. Мы будем всегда помнить, и будем благодарны тем, кто отдал свою жизнь, защищая родину и наше будущее. Вечная слава и вечная память.За годы войны из Владимирской были призваны почти 300 тысяч человек. Этого хватило бы на создание целого фронта. Каждый второй солдат не вернулся домой.Ольга Хохлова - председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Сегодня мы зажигаем свечу памяти, памяти о наших героях, пока мы с вами, каждый из нас - наши дети и внуки - помнят свою историю, помнят своих героев, их подвиг живет.В наши дни правдивая история на руку не всем. Все больше случаев фальсификации и попыток ее переписать, - говорят собравшиеся. Для борьбы с этим в прошлом году был создан Национальный центр исторической памяти при Президенте России. В каждой семье есть свои герои, а в такие дни как будто чувствуешь воссоединение с ними, - рассказывают владимирцыЕгор Тюряков - руководитель молодежного центра ВлГУ:- У нас у каждого есть родственники: бабушки, дедушки, прадедушки, которые участвовали в этой войне, поэтому каждый раз я вспоминаю своих родственников, которые принимали участие, я стараюсь даже каждый раз смотреть в небо. У меня такое ощущение, что у нас немножко такое воссоединение, но, конечно, это смешанные чувства.Великая отечественная война продолжалась 1418 дней, унесла жизни миллионов советских граждан. Ветеранов - живых свидетелей тех страшных событий - становится все меньше, но на их место приходят новые герои.22 июня особенная дата и для бойцов, которые сейчас находятся в зоне Специальной военной операции и защищают страну, продолжая дело своих дедов и прадедов.Федор Лалакин, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".