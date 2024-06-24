В городе Кольчугино семейная пара занималась распространением наркотиков. В пресс-службе УМВД...

В городе Кольчугино семейная пара занималась распространением наркотиков.В пресс-службе УМВД России по Владимирской области сообщили, что 29-летняя и 39-летний жители города Кольчугино пытались сбыть на территории района синтетический наркотик.Супруги организовали несколько тайников-закладок, из которых полицейские изъяли 28 свертков с разовыми дозами метадона.Еще 7 «пакетиков» оперативники обнаружили по месту жительства фигурантов.В настоящее время следователем следственного отдела ОМВД России по Кольчугинскому району в отношении граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».Мужчине, подозреваемому в совершении преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщине – домашний арест.Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области