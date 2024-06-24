Двух молодых людей 24-х и 26-ти лет задержали в Гусь-Хрустальном. Они подозреваются в разбое, а конкретно – в краже беспроводных наушников у прохожего с помощью игрушечного пистолета. Об этом

Двух молодых людей 24-х и 26-ти лет задержали в Гусь-Хрустальном. Они подозреваются в разбое, а конкретно – в краже беспроводных наушников у прохожего с помощью игрушечного пистолета. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД. В полицию обратился молодой человек и сообщил, что на него напали. Из пресс-релиза УМВД Потерпевший пояснил полицейским, что вечером, когда он шел