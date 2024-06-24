В Гусь-Хрустальном в день начала Великой Отечественной войны прошёл памятный велопробег Он...

В Гусь-Хрустальном в день начала Великой Отечественной войны прошёл памятный велопробегОн стартовал в 4 часа утра от Храма Святых Александра Невского и Даниила Московского. Мемориальный маршрут неизменен - участники едут по местам военных госпиталей. Таким образом гусевчане ежегодно отдают дань памяти тем, кто не вернулся с полей сражений.Пробег - его участниками стали 150 человек - сопровождали экипажи ДПС. Остановки велосипедисты сделали у здания администрации Гусь-Хрустального, у школы №15 и у мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны.К Вечному Огню участники акции возложили цветы. Присоединился город и ко Всероссийской патриотической акции "Свеча памяти". У обелиска люди зажгли десятки свечей. Из них сложили надпись "Память. 1941".