Полицейские Гусь-Хрустального с помощью коллег из Карачаево-Черкессии задержали 61-летнего местного жителя в городе Карачаевске. У мужчины нет документов и регистрации на территории РФ. Он

Полицейские Гусь-Хрустального с помощью коллег из Карачаево-Черкессии задержали 61-летнего местного жителя в городе Карачаевске. У мужчины нет документов и регистрации на территории РФ. Он обвиняется в убийстве, совершенном в 2002 году в Гусь-Хрустальном. Об этом рассказали в пресс-службах УМВД и Следкома. Загадочное убийство произошло 11 марта 12 лет назад. В одной из квартир на улице