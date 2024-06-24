Об этом сообщили представители ГБУ «Владупрадор».

В Муромском районе полностью завершён ремонт дороги «Коржавино – Большое Юрьево – Охеево». Об этом сообщили представители ГБУ «Владупрадор».Ранее эта автодорога была из асфальтовой крошки, имела много ям. Сейчас же трассу расширили с 4,5 метров до 7 метров, здесь положен новый асфальт с насыпью, а также возведён новый мост через реку Картынь.В населённых пунктах теперь есть тротуары – общая длина составила 430 метров. Сделано 15 опор освещения, 18 подъездов к жилым домам, а вдоль улиц устроена дренажная система. Кроме того, благоустроено три съезда с главной улицы.