«Вокруг все старое, а в туалете дырки» – дети, которых увезли из Белгорода от обстрелов в лагерь «Дубки» под Кольчугино, пожаловались на условия проживания. Недовольный отзыв на Детский

«Вокруг все старое, а в туалете дырки» – дети, которых увезли из Белгорода от обстрелов в лагерь «Дубки» под Кольчугино, пожаловались на условия проживания. Недовольный отзыв на Детский оздоровительный лагерь оставила читательница белгородского издания Go31. Условия отдыха она назвала «далекими от удобств». Как рассказала местным СМИ обратившаяся, «в душ нужно идти по улице, вода холодная,