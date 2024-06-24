В Собинском районе от органов местного самоуправления требуют должным образом провести...

В Собинском районе от органов местного самоуправления требуют должным образом провести противоклещевую обработкуПо данным еженедельного оперативного мониторинга Управления Роспотребнадзора, на территории Владимирской области в лечебно–профилактические организации региона по поводу присасывания клещей обратились 129 человек, среди них 25 детей.Проверкой (региональной прокуратуры) установлено, что некоторыми администрациями муниципальных образований Собинского района истребительная и профилактическая дезинсекция детских площадок, парков и кладбищ не проводилась вовсе. Договоры со специализированной организацией не заключались.«… Указанное несёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних. Учитывая данные обстоятельства, межрайонный прокурор направил в Собинский городской суд административные исковые заявления об обязании органов местного самоуправления заключить договоры со специализированной организацией на проведение противоклещевой обработки территорий муниципальных образований, которые находятся на рассмотрении...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Важно:Акарицидами должны быть обработаны наиболее посещаемые населением участки территории: места массового отдыха, территории загородных предприятий общественного питания, кладбища, садовые участки, детские образовательные организации, базы отдыха и пр.Фото: Архив ГТРК «Владимир»