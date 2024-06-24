Правоохранители провели проверку и выяснили, что в ряде муниципальных образований Собинского района не проводилась истребительная и профилактическая дезинсекция общественных территорий, в том числе детских площадок и парков.

Правоохранители провели проверку и выяснили, что в ряде муниципальных образований Собинского района не проводилась истребительная и профилактическая дезинсекция общественных территорий, в том числе детских площадок и парков. Об этом рассказала региональной прокуратуры.В ведомстве отмечают, что отсутствие противоклещевой обработки влечёт угрозу жизни и здоровью граждан. По данным на 3 июня с жалобами на нападения кровососов обратились 129 жителей Владимирской области, в том числе 25 детей.«Межрайонный прокурор направил в Собинский городской суд административные исковые заявления об обязании органов местного самоуправления заключить договоры со специализированной организацией на проведение противоклещевой обработки территорий муниципальных образований», - говорится в сообщении пресс-службы.