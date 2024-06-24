В Суздале открылась выставка, посвященная царской семье Романовых Она приурочена к тысячелетию...

В Суздале открылась выставка, посвященная царской семье РомановыхОна приурочена к тысячелетию города, к 850-летию князя Андрея Боголюбского и годовщине расстрела семьи последнего императора России Николая 2. Подробнее - в нашем репортаже.На архивных фотографиях последний русский царь Николай 2, со своей семьей в Суздале. Город-музей он посетил в 1913 году, совершая паломничество по святым местам.Наталья Демушкина - руководитель отдела культуры Владимирской епархии:- Здесь представлены иконописные образы царской семьи и штандарт с изображением князя Андрея Боголюбского, который у нас всегда располагается в Успенском соборе во Владимире.Одна из главных реликвий - икона, которая висела в кабинете царя. Она из личной коллекции владыки Тихона.Тихон - митрополит Владимирский и Суздальский:- Я был знаком с одним батюшкой - отцом Владимиром Рассказовским, и вот он мне сказал, что его бабушка была воспитательницей царских детей.Царская семья - образец христианских идеалов. И в объявленный Президентом Год Семьи важно помнить об этой странице российской истории. Выставка призвана помочь понять причины падения монархии в стране, развеять мифы вокруг царского дома.Как отметил заместитель губернатора Владимирской области Владимир Куимов, выставка будет интересна молодежи. В планах сделать её передвижной.Владимир Куимов - заместитель губернатора Владимирской области:- Поскольку она компактная, она проехала по нашим образовательным пространствам и культурным учреждениям для того, чтобы можно было показать, что такой была история царской семьи. Я думаю, что в назидание всем нам о том, какой большой грех, и какое преступлении было совершенно.Выставка будет работать в церкви Входа Господня в Иерусалим в течение месяца.Ангелина Свищ, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".