На севере Вязниковского района были обнаружены следы бурой медведицы и медвежонка.

На севере Вязниковского района были обнаружены следы бурой медведицы и медвежонка. Об этом 20 июня сообщила Госохотинспекции Владимирской области.Специалисты отмечают, что данные животные достаточно редко нападают на человека, только если ранены, захвачены врасплох с добычей или потревожены в берлоге. Однако медведицы с медвежатами реально опасны.Жителям советуют быть предельно бдительными и напоминают, что бурый медведь занесён в Красную книгу Владимирской области.