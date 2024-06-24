«Страшная история с похищением человека в Юрьевце» – пост с такой информацией был опубликован в одном из городских пабликов Вконтакте. Неприятная история произошла во дворе дома №17 на

«Страшная история с похищением человека в Юрьевце» – пост с такой информацией был опубликован в одном из городских пабликов Вконтакте. Неприятная история произошла во дворе дома №17 на улице Гвардейской. Вот только было ли похищение на самом деле? На видео, которое опубликовано в телеграмм-канале, видно, как молодого мужчину избивают три человека. Один из них наносил