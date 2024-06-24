Владимир в чёрных флагах: «Купание запрещено!»
Управление гражданской защиты города Владимира ещё...
Владимир в чёрных флагах: «Купание запрещено!»
Управление гражданской защиты города Владимира ещё раз информирует население о несоответствии гигиеническим требованиям качества воды в озере Глубокое и водоеме Верхний Семязинский пруд по микробиологическим показателям.
Причина - энтерококки - санитарно-показательные условно-патогенные микроорганизмы, факторы патогенности вирулентных штаммов – компоненты клеточной стенки, ферменты агрессии и токсины.
Существует потенциальная опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений.
Цитируем:
«… На основании санитарно-эпидемиологических заключений № 33 ВЛ.03.000.М.000386.06.24 и № 33 ВЛ.03.000.М.0003858.06.24 от 18.06.2024 г. Управления Роспотребнадзора по Владимирской области на водоеме Верхний Семязинский пруд и озере Глубокое КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО...»
На мачтах для подъема сигналов в рекреационных зонах на озере Глубокое и водоеме Верхний Семязинский пруд установлены запрещающие знаки «Купание запрещено» (черный флаг).
Владимирцев убедительно просят не купаться и не использовать воду из указанных водоемов.
Фото: пресс-служба администрации города Владимира