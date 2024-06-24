Владимир в чёрных флагах: «Купание запрещено!» Управление гражданской защиты города Владимира ещё...

Владимир в чёрных флагах: «Купание запрещено!»Управление гражданской защиты города Владимира ещё раз информирует население о несоответствии гигиеническим требованиям качества воды в озере Глубокое и водоеме Верхний Семязинский пруд по микробиологическим показателям.Причина - энтерококки - санитарно-показательные условно-патогенные микроорганизмы, факторы патогенности вирулентных штаммов – компоненты клеточной стенки, ферменты агрессии и токсины.Существует потенциальная опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений.Цитируем:«… На основании санитарно-эпидемиологических заключений № 33 ВЛ.03.000.М.000386.06.24 и № 33 ВЛ.03.000.М.0003858.06.24 от 18.06.2024 г. Управления Роспотребнадзора по Владимирской области на водоеме Верхний Семязинский пруд и озере Глубокое КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО...»На мачтах для подъема сигналов в рекреационных зонах на озере Глубокое и водоеме Верхний Семязинский пруд установлены запрещающие знаки «Купание запрещено» (черный флаг).Владимирцев убедительно просят не купаться и не использовать воду из указанных водоемов.Фото: пресс-служба администрации города Владимира