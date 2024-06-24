В День памяти и скорби на площади Победы во Владимире прошла акция «Свеча памяти».

В День памяти и скорби на площади Победы во Владимире прошла акция «Свеча памяти». Об этом рассказала городской администрации.22 июня в 4 часа утра здесь собрались представители органов власти, ветераны и молодёжь, сотрудники правоохранительных ведомств и неравнодушные граждане, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. В частности, перед участниками акции выступили губернатор Александр Авдеев и председатель ЗС региона Ольга Хохлова.«В память о 27 миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны, на площади Победы прозвучал метроном. Церемония завершилась возложением цветов и лампад к Вечному огню», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.