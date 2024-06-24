К новому отопительному сезона все жители Владимирской области будут платить за отопление только 7 холодных месяцев. Об этом сообщил губернатор региона в соцсетях. 12 территорий (а именно:
К новому отопительному сезона все жители Владимирской области будут платить за отопление только 7 холодных месяцев. Об этом сообщил губернатор региона в соцсетях. 12 территорий (а именно: Владимир, Камешково, Собинка, Юрьев-Польский, Радужный, Березниковское сельское поселение Собинского района, Красносельское и Небыловское сельские поселения Юрьев-Польского района, Брызгаловское и Вахромеевское сельские поселения Камешковского района, Григорьевское сельское поселение Гусь-Хрустального