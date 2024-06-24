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<a href="https://33live.ru/novosti/24-06-2024-vladimirskaya-oblast-v-2024-godu-polnostyu-perejdet-na-novuyu-sistemu-oplaty-otopleniya.html" target="_blank">Владимирская область в 2024 году полностью перейдет на новую систему оплаты отопления</a> - К новому отопительному сезона все жители Владимирской области будут платить за отопление только 7 холодных месяцев. Об этом сообщил губернатор региона в соцсетях. 12 территорий (а именно: