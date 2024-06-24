Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Правительства региона.

С 1 сентября этого года владимирские школьники начнут изучать новый предмет – «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Правительства региона.«Школьникам будут рассказывать о роли России в современном мире и объяснять, что делает государство, чтобы обеспечить национальную безопасность и защитить жителей от внешних и внутренних угроз», – рассказали представители власти.В программе также будет информация о поведении при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и биолого-социального характера, возникновении военной угрозы; о безопасности в быту, на транспорте и общественных местах; правила оказания первой помощи и вопросы безопасности в цифровой среде.Учителя уже начали готовиться к внедрению нового предмета. Сейчас они проходят обучение по профильной программе повышения квалификации Государственного университета просвещения.