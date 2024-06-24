С 1 сентября в программе школьников Владимирской области появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Дети узнают, какую роль играет Россия в современном мире и что делает

С 1 сентября в программе школьников Владимирской области появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Дети узнают, какую роль играет Россия в современном мире и что делает государство, чтобы защитить граждан от внешних и внутренних угроз. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Кроме того, новый курс включает информацию о поведении при ЧС природного, техногенного