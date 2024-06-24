Первенство России по легкой атлетике прошло в Краснодаре, в нем участвовали юноши и девушки до 16 лет. Там же состоялись всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок до 20 лет. Всего в

Первенство России по легкой атлетике прошло в Краснодаре, в нем участвовали юноши и девушки до 16 лет. Там же состоялись всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок до 20 лет. Всего в соревнованиях приняли участие около 800 спортсменов из 65 регионов страны. Ученицы владимирской муниципальной школы олимпийского резерва № 4 показали отличные результаты. Сильнейшей в семиборье стала