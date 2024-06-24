Владимирские власти выразили соболезнования семьям погибших в Севастополе и Республике Дагестан. Вчера, 23 июня, по крымскому городу ударили вражеские баллистические ракеты. От осколков

Владимирские власти выразили соболезнования семьям погибших в Севастополе и Республике Дагестан. Вчера, 23 июня, по крымскому городу ударили вражеские баллистические ракеты. От осколков пострадали более ста человек, есть погибшие, в том числе дети. В Дагестане 23 июня произошел теракт. Неизвестные нанесли удар по мирным жителям, синагоге, православным храмам и посту ДПС. Погибли полицейские, гражданские и