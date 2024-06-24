Съемки восьмисерийного музыкального драмеди «Ландыши» (16+) завершены. Это история любви богатой наследницы и парня из провинциального города с Никой Здорик («Хор»), Сергеем Городничим

Съемки восьмисерийного музыкального драмеди «Ландыши» (16+) завершены. Это история любви богатой наследницы и парня из провинциального города с Никой Здорик («Хор»), Сергеем Городничим («Цикады»), Ириной Паутовой («Нулевой пациент»), Евгением Коряковским («ГДР») и Владимиром Стержаковым («Молодежка»). Режиссер проекта —Александр Карпиловский («Модный синдикат»). Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru в этом году. Проект создан при поддержке Института развития