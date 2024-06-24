Об этом сообщают представители регионального Управления Роспотребнадзора.

За прошлую неделю клещи покусали 107 владимирцев. Об этом сообщают представители регионального Управления Роспотребнадзора.В этом же числе зарегистрировано 16 пострадавших детей. Случаев заболевания – 12, «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» зафиксировал семь случаев боррелиоза, три случая гранулоцитарного анаплазмоза и два случая моноцитарного эрлихиоза.С момента первого укуса в регионе пострадало от членистоногих 950 человек.