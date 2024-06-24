Задержан мужчина, убивший своего знакомого в Гусь-Хрустальном 22 года назад Ночью 11 марта 2002...

Задержан мужчина, убивший своего знакомого в Гусь-Хрустальном 22 года назадНочью 11 марта 2002 года в Гусь-Хрустальном житель Карачаево-Черкесской Республики приехал в квартиру к своему знакомому, с которым у него до этого сложились неприязненные отношения.Пока мужчина спал, фигурант зашел в спальню и намеренно нанес ему ножом не менее 10 ударов, а затем скрылся. Потерпевший скончался на месте происшествия.На протяжении 22 лет злоумышленник находился в федеральном розыске, и в июне 2024 года правоохранители узнали, что он скрывается у себя на родине.Следователем СУ СК России по Владимирской во взаимодействии с сотрудниками УМВД злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве. Расследование продолжается.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области