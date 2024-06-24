Лето. Жара. Море. На экране это все выглядит еще ярче, соблазнительнее и желаннее. Попробуйте вспомнить культовые советские кинофильмы по кадру с пляжем.

Лето. Жара. Море. На экране это все выглядит еще ярче, соблазнительнее и желаннее. Попробуйте вспомнить культовые советские кинофильмы по кадру с пляжем.1.А – "Будьте моим мужем";Б – "Осенний марафон";В – "Бриллиантовая рука".2.А – "Соломенная шляпка";Б – "Моя морячка";В – "Утомленные Солнцем".3.А – "Полосатый рейс";Б – "Весна на Заречной улице";В – "Три толстяка".4.А – "Три плюс два";Б – "Бриллиантовая рука";В – "Спортолото 88".5.А – "Не горюй!"Б – "Человек-амфибия";В – "Айболит 66";6.А – "Веселые ребята";Б – "Весна";В – "Свинарка и пастух".ОТВЕТЫ1 – А – "Будьте моим мужем";2 – Б – "Моя морячка";3 – А – "Полосатый рейс";4 – А – "Три плюс два";5 – В – "Айболит 66";6 – А – "Веселые ребята".