Жителям Владимирской области удалось сделать уникальные кадры «клубничной луны» Первое летнее...

Жителям Владимирской области удалось сделать уникальные кадры «клубничной луны»Первое летнее полнолуние, имеющее необычное название «Клубничная Луна», произошло после июньского солнцестояния 22 июня.Подобные совпадения происходят нечасто: последний раз полнолуние выпадало на дни солнцестояния 49 лет назад, 22 июня 1967 года, а повторится оно теперь только 21 июня 2062 года — через 46 лет.Потрясающими кадрами делится житель Владимирской области (Суздальского района) — Алексей Осетров.«Клубничная Луна» достигла своей полной фазы в центральной России в 04:08 22 июня.В Древней Руси это полнолуние рассматривали как время ежегодных праздников садового урожая.Согласно еще одной версии, «клубничная луна» получило свое название из-за красноватого оттенка. Отмечается, что спутник в этот период занимает определенное положение на небосводе, Солнце подсвечивает его с особого ракурса.Так же как и «суперлуние» — это момент, когда Луна несколько ближе к Земле и её угловой размер значительно больше.Автор фото - Сергей ЛогиновНапомним, полнолуния происходят в среднем раз в 29,5 дня. Этот период может быть длиннее или короче из-за того, что спутник движется по эллиптической орбите.Когда наблюдать следующий момент приближения "полной красавицы"?«Оленья Луна» — 21 июля«Голубая осетровая луна» — 19 августа (Суперлуние)«Урожайная луна» — 18 сентября (Суперлуние)«Луна охотника» — 17 октября (Суперлуние)«Боброва луна» — 16 ноября (Суперлуние)«Холодная луна» — 15 декабряАвторы фото: Алексей Осетров, Сергей Логинов