Перевозки осуществляются в обычном режиме.

На автозаправочных станциях города Владимира в последние дни фиксируются очереди и возникают определенные трудности со снабжением автомобильным топливом. В связи с этим в администрации города рассказали о текущем положении дел на ключевых муниципальных предприятиях областного центра.Наиболее частые вопросы, которые горожане оставляют в социальных сетях, касаются бесперебойного функционирования общественного транспорта. Руководство АО «Владимирпассажиртранс» сообщило, что предприятие осуществляет перевозки в штатном режиме. Стабильную работу удалось обеспечить за счет недавнего обновления автопарка новыми троллейбусами с автономным ходом, а также благодаря тому, что большая часть автобусов компании заправляется экологически чистым природным газом.Городские службы благоустройства также продолжают трудиться без каких-либо отклонений от графика. Сотрудники учреждений «ЦУГД» и «Зеленый город» ежедневно выполняют плановые задачи: скашивают траву на газонах, убирают ветхие деревья, чистят остановки, подметают дорожные магистрали, ухаживают за клумбами, скверами и городскими парками.