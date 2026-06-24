Уголовное дело с утвержденным обвинением передано в суд.

Следователи Следственного комитета завершили расследование дела тридцатишестилетнего иностранного гражданина. Его обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу.В начале мая текущего года полицейские задержали мужчину на стройбазе в поселке Городищи. Выяснилось, что рабочий находился в России нелегально. Нарушителя доставили в отделение полиции города Покрова для оформления административного протокола.Чтобы избежать наказания и последующей депортации, мигрант попытался передать оперативнику взятку в размере 15 тысяч рублей, положив деньги на рабочий стол в кабинете. На время следствия обвиняемого заключили под стражу.